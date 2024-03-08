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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-08 15:13:00 - 2024-03-08 15:29:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Filistin ve Gazze'nin yüreği yaralı kadınlarına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

81 vilayetin tamamında anne olarak, eş olarak, evlat olarak hayatımıza anlam katan kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Buradan dünyanın tüm emekçi kadınlarını, mazlum kadınlarını, mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum.
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Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır.

Güçlü aile, sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir.

Ayrıntılar geliyor...

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