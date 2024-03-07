Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta Atatürk istismarcılarının ve DEM müptelalarının devrini kapatalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Mersin, ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor.

Mersin'in Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir.

Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin kişi var.

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Mersin bir başkasın bugün. Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek.

Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getirebileceği hiçbir şey yok

Bunlarda vizyon yok, proje yok. hayalleri sadece kendi çıkarları ile sınırlı. Eskiler otu çek, köküne çek derler. Bunların genel başkanları ne ki Mersin'deki adayları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözü memleketi görmüyor.

Dem'lenmekten başka bir işleri kalmıyor. Mersin'in eksikliklerini kapatmak için niyet sahibi bile değiller.

Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına. Emin olun hepsi yalan. Geçtiğimiz seçimlerde verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler.

Mersin'i gerileten bunlar değil mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptığı yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan karşısınız çıkıp sizden destek isteyenlere en büyük dersi vermek boynunuzun borcu değil mi?

Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil.

Atatürk istismarcıları, DEM müptelaları

31 Mart'ta, bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım.

Gelin 31 Mart akşamı bunlara (muhalefet) güzel bir ders verelim. Ben size inanıyorum.

Biliyorsunuz Pazartesi günü mübarek Ramazan'ın ilk orucunu tutuyoruz. Rabbim bizlere inşallah Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli iradenin bayramını görmeyi bize nasip edecek.

Mersin ülkemizin demografik olarak en zengin şehirlerinin başında geliyor. Hükümet olarak en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor.

Geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.

Yakında hizmete vereceğimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı yolunu bu yıl içinde tamamlıyoruz. Halen inşası süren çok sayıda yol projemiz var.

Mersin'li çiftçilerimize, 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

Sanayi ve teknolojide 5 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma-geliştirme merkezi ve tasarım merkezi kurduk.

Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek.

Türkiye, bizim iktidarlarımız devrinde cumhuriyet tarihimizin en kritik sınamalarından geçmiştir.

Bu dönüm noktaları başarıyla geride bıraktık Savunma sanayiinde %20'lerden aldık, %80'lere çıkardık.

Türkiye tökezlerse milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok farklı bir yere gelecek.