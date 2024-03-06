  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus'tan Türkiye duyurusu! ABD tam anlamıyla çıldıracak

Aylık maaş 150 bin TL! Çalışacak eleman bulamıyor

TÜİK tek tek paylaştı! Kadın-erkek istatistiklerinde çarpıcı sonuçlar

İstihdamda şaha kalktık! ‘Kadın hakları’ diye tepinen CHP duy bunları

Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Gözler Almanya’ya çevrildi! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya

Geniş ailelere müjde! Kia EV9 Türkiye’ye ezberleri bozmaya geldi! Otomobilin göz alıcı tasarımı ise bir Türk’e ait! Bu devasa aracın fiyatı ne kadar?

Öve öve bitiremedi! CHP ve HDP Kandil faresinden aferini kaptı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı Malatya affetmez
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı Malatya affetmez

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:36:00 - 2024-03-06 15:57:59

Malatya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz.

Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu defa da Türkiye Yüzyıl'ının inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.

Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez.

Malatya'da geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor.

Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu, hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar.

(Deprem bölgesi) Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor.

Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

 Yıl sonuna kadar her ay 1520 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23