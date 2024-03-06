Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı Malatya affetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz.

Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.

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Bu defa da Türkiye Yüzyıl'ının inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.

Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez.

Malatya'da geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor.

Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu, hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar.

(Deprem bölgesi) Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor.

Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Yıl sonuna kadar her ay 1520 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...