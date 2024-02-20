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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2024-02-20 14:28:00 - 2024-02-20 14:38:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

 Sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcılarımız adaleti tesis etmenin mücadelesini veriyor.

Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmanızın altını özellikle çiziyorum.

Adalet ruhunu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Adalet temelinde yükselen toplumların güvenlik ve refah içinde yaşadığını görürüz. Bunun için bizim medeniyetimizde adaletin önemine bilhassa vurgu yapılır.
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Türkiye, geçmişte adaleti sağlaması gereken kurumların başka güçlerin eline geçmesinin bedelini ağır ödedi.

Darbe girişiminin yanı sıra terör başta olmak üzere demokrasimize kast eden pek çok olayla karşılaştık. Şimdi artık merdiven altı olmak bir kenara koyun, dört dörtlük halkına hizmet veren, yargıyı bu noktada değerlendiren bir yapı var.

İstanbul'da Adliye'ye saldırı yapılan girişimi biliyorsunuz. Teröristler görev yapan hakim ve savcılara ulaşabilselerdi Allah korusun neler yaşanabileceğini tahmin edemiyorsunuz.

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