ABD'den F-16 kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye duyurdu

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İsveç'in NATO vizesi. Dün itibarıyla bana geldi ben imzaladım. Akşam Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden bir gün önce yazılı olarak Kongre'ye mektup göndererek temsilciler Meclisi'ne talimat verdi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice F-16'ların Türkiye'ye gönderilme sürecin başlamasını sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanımız takipte.

Yarın İzmir'de adayları açıklayacağız. Pazar günü de Eskişehir'de aday tanıtım toplantısı yapacağız.

Ben izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu ve İstanbul'un tüm konularına hakim olduğunu gösterdi.

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