Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya'nın da aralarında bulunduğu 4 yeni gemi donanmaya teslim ediliyor. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya'nın da aralarında bulunduğu 4 yeni gemi donanmaya teslim ediliyor.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.