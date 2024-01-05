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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2024-01-05 14:43:00 - 2024-01-05 14:49:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Ortak Paylaşım Forumu İstanbul'da düzenleniyor.

Foruma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan konuşmasından satırbaşları:

TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor.

Asgari ücret: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözü bir kez daha yerine getirilmiş oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye kaliteli büyümeye devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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