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Gündem Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Gündem

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:26:00 - 2023-09-14 14:34:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak gece uykum 5 veya 6 saat. Aksi takdirde bu devlet yürümez." dedi. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Pratikle takviye edilmiş olsa da kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Her mesleğin asıl incelikleri görev esnasında öğrenilir. Sizler de iyi, başarılı, ismiyle müsemma mülki idari amir olmayı inşallah vatanımızın dört bir köşesinde vazife yaparken öğreneceksiniz.

Başarılarınızla hep ailenizi gururlandırdınız, bundan sonra da devletin yüz akı olacaksınız.

Hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gidiyoruz.
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Kariyer olarak bu mesleği seçtiğinize göre şunu iyi biliyorsunuzdur; Kaymakamın mesaisi, gecesi-gündüzü, tatili ve hafta sonu olmaz.

Cumhurbaşkanı olarak gece uykum 5 veya 6 saat. Aksi takdirde bu devlet yürümez.

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