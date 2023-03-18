Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'den seslendi: Buna ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılı anma törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz.

108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale bizim için sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında bize ilham veren güç kaynağıdır.

Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var.

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