Bukele'den Erdoğan'a: Bu da sayenizde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu tarihi ziyaretin Türkiye - El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan sayın Bukelele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

"Büyükelçiliğimizi açacağız"

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışı bugün dışişleri bakanlarımızca yapıldı. Bugün dışişleri bakanıma gerekli talimatı verdim ve süratle sayın başkan da bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız ve bu sebeple de iade-i ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.

2020'de 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini de en kısa sürede tamamlayacağız.

El Salvador'a destek mesajı

Sayın başkanın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezi haline getirme vizyonunu biz de destekliyoruz. Hayata geçirmeyi planladığı tüm yatırımlarda Türk firmalarının her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA geçen yıl salgın döneminde El Salvador'daki bir çocuk hastanesine teknik ekipman yardımında bulunmuştu. Kurumumuz birçok alanda desteğini sürdürecektir.

Görüşmelerimizde Orta Amerika üzerinde bölgesel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz çok boyutlu dış politikamızın temel sütunlarından birini teşkil ediyor. 15 sene önce bölgede yalnızca 6 olan diplomatik misyon sayımız bugün 17'ye yükselmiş durumdadır. Yarın İstanbul'da El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimize tarih tutacak önemli bir sergiyi açacağız.

Bukele'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Biz Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil, Türkiye tekrar büyüyor, bu büyüme hızlı.

Biz Türkiye'nin ürünlerini, TV ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve büyük bir sistem olması. Bu da sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti.

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