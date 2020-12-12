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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?

12 Aralık 2020 Cumartesi gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:15:00 -

Erdoğan'dan esnafa 'kira' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı ile Manisa Akhisar Çevre Yolu açılışında konuştu. Erdoğan, konuşmasında koronavirüs salgınına rağmen yatırımlara ara vermediklerini belirterek, vaka sayılarındaki iyileşmeyle birlikte "Tedbirleri peyderpey kaldıracağız." dedi. Esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlemenin açıklanacağını duyurdu.

Bakan Varank'tan muhalefete 'SİHA' dersi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'ndaki bğüütçe görüşmelerinde konuşarak muhalefete adeta ders verdi. Bakan Varank, "'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz. Yoksa SİHA'larımız Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarmasından mı rahatsız oldunuz?" dedi.

11 Aralık 2020 Cuma koronavirüs verileri

11 Aralık 2020 Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Buna göre; 11 Aralık Cuma günü, 208 bin 873 test yapıldı. 32 bin 106 yeni vaka, 5 bin 697 de yeni hasta tespit edildi. 11 Aralık Cuma günü 226 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Mustafa Destici: Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye ile dostluk kurmaktan başka şansı yok

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniakit.com.tr'ye konuştu. Destici, "Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile dostluk kurmaktan başka yolu yok." dedi.

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