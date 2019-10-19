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Erdoğan "abim" dediği isim için kürsüden Fatiha okuttu

Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hakk'a yürüyen Nuri Pakdil için Fatiha okuttu.

2019-10-19 12:37:00 - 2019-10-19 14:25:23
Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşmaya başladığı anlarda "Abim" dediği usta yazar Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu.

Türk edebiyatının önemli isimlerden olan Nuri Pakdil, dün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne tedavi görüyordu. 85 yaşındaki Pakdil, dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalbinin durdu.

Mesaj paylaşmıştı

Sosyal medyadan mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." demişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.

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Yorumlar

H u

Benim vefalı başkanım
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hercai

Sayin Erdogan icin diktator diyenlere; bu fotografa iyi bakin! Boyle Cumhurbaskani tarihte gorulmemeistir. Nuri Pakdil'e de Allah'tan rahmet dilerim, mekani cennet olsun.
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