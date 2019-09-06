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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde inşa edilen Abdülhakim Sancak Camii’nin ibadete açılış törenine katıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde inşa edilen Abdülhakim Sancak Camii’nin ibadete açılış törenine katıldı.


İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde inşası tamamlanan Abdülhakim Sancak Camii kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma namazı ardından düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Musatafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan caminin mimari özelliklerini vurgulayarak, "Abdülhakim Sancak Camisi önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresi ile beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir. Cami konumu itibariyle üniversite yerleşkesinin dışından da rahatça görülmekte, modern mimari ile inşa edilmiş bir cami. ’Vahdette kesret, kesrette vahdet’ fikri ile tasarlanan yapıda sadece ana ibadet makamı değil tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır. Cami 26 metre çapında ve 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. Cami 3 katlı bir yapı görünümünde olup 790 metrekare taban alanına oturmaktadır. Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde 2 bin 450 kişiliktir. Avlusu ile beraber cami kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Mihrap doğal taştan, minber ve kürsü ise ahşaptan üretilmiştir. Akustik itibariyle gerçekten güçlü bir akustiğe sahiptir. Ana ibadet mekanı dört cepheden ışık almakta ve oldukça ferah bir iç mekan hissi vermektedir" ifadelerini kullandı.


Caminin yapımını üstlenen Sancak ailesine ve vakfına da teşekkür eden Erdoğan, "Müjde büyük, ’kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim’ buyuruyor Rabbimiz. Bu hayrın Ayazağa kampüsünde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğun düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:06
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