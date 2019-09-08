Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.08 Eylül 2019 Pazar 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir anlayışı reddediyoruz” dedi.
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