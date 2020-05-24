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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendi: Göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Erdoğan, "Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız," dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:55:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.

- Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum

- Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız.

- Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

- İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı.

- Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizse hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor.

- Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı.

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