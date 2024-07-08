  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kritik görüşmelerde bulunacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kritik görüşmelerde bulunacak

Yeniakit Publisher
2024-07-08 03:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kritik görüşmelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımına çeyrek final mücadelesinde destek olmak için Almanya'daydı. Maç sonrası Berlin'den İstanbul'a döndü. Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programları vardı.

Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bizim Çocuklar"a tebrik

Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: TRTHABER

Erdoğan'dan Putin ve Esed açıklaması
Erdoğan'dan Putin ve Esed açıklaması

Gündem

Erdoğan'dan Putin ve Esed açıklaması

Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi
Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi

Medya

Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi

Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi
Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi

Medya

Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimizi yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimizi yapacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimizi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimizi yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimizi yapacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimizi yapacağız

{relation id:1867153 slug:'merih-demiral-gozlerine-gozlerine-sokmustu-cumhurbaskani-erdogandan-flas-bozkurt-hamlesi'}

{relation id:1867153 slug:'merih-demiral-gozlerine-gozlerine-sokmustu-cumhurbaskani-erdogandan-flas-bozkurt-hamlesi'}

{relation id:1866877 slug:'cumhurbaskani-erdogandan-putin-ve-esed-aciklamasi-bir-davetimiz-olabilir'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23