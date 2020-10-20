  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım'da başlatıyoruz
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım'da başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 20:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım'da başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Gerektiğinde canımız pahasına koruduğumuz bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabus göstereceğiz.

"Ülkemiz bazı sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu bir şekilde ayrıldı  vicdanı olan herkes kabul ediyor. Mücadelelerimizi başarıyla aştıkça dünyaya umut ve umut aşılıyor. Bu tablo insanı rahatsız ediyor. Sonraki aşamada. 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürmek için çalışmalara başladık.Her alanda bu hazırlıklar tamamlandığında önümüzdeki 30 yılın yol haritası da burada olacak. 

Başkan Erdoğan, "2 Kasım itibarıyla ortaokul 5. sınıfta, lisede 9. sınıfta yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlıyoruz" dedi.

Yerli aşı çalışmalarının iki hafta içinde insan deneme aşamasına geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz aşı meselesini önümüzdeki bahara kadar tamamen çözmek." Dedi.

Erdoğan, "Lisans eğitiminin her kademesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde veya TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde yer alarak bu programdan yararlanabilecek." Dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı
Siyaset

Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e..
İki aşamalı plan!
Gündem

İki aşamalı plan! "AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama…"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefet partilerinin 2023 planını açıkladı. Öncelikle Erdoğan’ın tasfiyesinin planlandığını a..
Ukrayna medyası böyle duyurdu: Ermeniler Dağlık Karabağı kaybetti
Dünya

Ukrayna medyası böyle duyurdu: Ermeniler Dağlık Karabağı kaybetti

Ukrayna medyası, işgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusu karşısında perişan olduğunu ve Dağlık Karabağ'ı kaybettiğini belirtti...
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay