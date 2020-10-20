Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım'da başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Gerektiğinde canımız pahasına koruduğumuz bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabus göstereceğiz.

"Ülkemiz bazı sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu bir şekilde ayrıldı vicdanı olan herkes kabul ediyor. Mücadelelerimizi başarıyla aştıkça dünyaya umut ve umut aşılıyor. Bu tablo insanı rahatsız ediyor. Sonraki aşamada. 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürmek için çalışmalara başladık.Her alanda bu hazırlıklar tamamlandığında önümüzdeki 30 yılın yol haritası da burada olacak.

Başkan Erdoğan, "2 Kasım itibarıyla ortaokul 5. sınıfta, lisede 9. sınıfta yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlıyoruz" dedi.

Yerli aşı çalışmalarının iki hafta içinde insan deneme aşamasına geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz aşı meselesini önümüzdeki bahara kadar tamamen çözmek." Dedi.

Erdoğan, "Lisans eğitiminin her kademesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde veya TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde yer alarak bu programdan yararlanabilecek." Dedi.