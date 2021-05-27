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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.

Karar, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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