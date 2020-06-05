Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl içinde 81 ilimizin tamamında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Millet Bahçelerini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. İnşaasında görev alan herkesi tebrik ediyorum.

Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi'ne ulaşıyoruz. Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek. Yeşil alanlar olmazsa olmazımızdır. Çok zengin imkanlara sahip millet bahçesini başkentimizin hizmetine sunmayı istiyoruz. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan Millet Bahçelerimiz iftihar verici eserlerdir.

"90'larda Türkiye bu yükü taşıyamaz hale geldi"

Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi istikrasız bir şekilde ilerlemiştir. 1990'lı yıllara Türkiye bu yükü taşıyamaz halde gelmiştir.

"2023'de tüm illeri millet bahçesi ile donatmış olacağız"

İBB Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4'te 3'ü kaçak yapı konumundaydı. İşe en acil ihtiyaçlardan başladık. İstanbul'da KİPTAŞ, Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla konut üretmemizin nedeni budur. Ülkemiz artık yılda 1 milyona varan konut üretimi yapıyor. 2023 yılına kadar 81 ilin tamamını Millet Bahçeleri ile donatmış olacağız.

"Kimse inkar edemez"

Türkiye'nin salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yılda yaptığımız hazırlıklara borçluyuz. Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız dediğimizi inkar edemez.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Salgın döneminde çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Geçtiğimiz haftaki sınırlamaların ardından bu yöntemi kullanmayı düşünmüyorduk.

Vaka sayısı 700'den yeniden bin sınırına dayandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden gündemimize aldık. Dün gece ilan edilmişti. Bu 15 şehir başta olmak üzere ülkemizin 4 bir yanından vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı yayılmayı önleme ve vatandaşımızı koruma olan bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2.5 ay bir aranın ardından yeniden günlük hayatına vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun içi Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etme kararı aldım.

"Büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik"

Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Veysel Eroğlu'nun ismi verildi

Şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında 45 günde 1008 odalı hastanelerin açılışını yaptık. Salgın döneminde ülkemize en modern hastaneler kazandırdık. Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul'da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra bizim özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını verdik.

"Yatırımlarımızı kimseden para dilenmeden yapıyoruz"

Askerlerimiz Suriye'de, İdlib'de ve son dönemde Libya'da destanlar yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi yürütüyoruz. Salgın sürecinde yaptığımız bu yatırımların önemi çok büyük. Kimseden para dilenmiyoruz, yatırımlarımızı kendimiz yapıyoruz.

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