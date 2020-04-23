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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı 23 Nisan mesajında "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

2020-04-23 10:23:00 - 2020-04-23 10:38:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

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