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Siyaset Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan ‘%50+1’ yorumu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan ‘%50+1’ yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen "Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1" tartışmasına Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan; "Parçalı Türkiye özlemi içindeler" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:29:00 -
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan ‘%50+1’ yorumu

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK  ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen "Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1" tartışmasına Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan; "Parçalı Türkiye özlemi içindeler" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan'ın yorumu şöyle:

'50+1 Türkiye nin güvencesidir. Milli iradeyi özne yapan, demokratik üst standarttır. Devlet kapasitesini artıran en temel kuraldır. Buna karşı çıkan parçalı bir Türkiye özlemi içindeki eski Türkiye kalıntılarıdır. Millet bunlara geçit vermez."

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