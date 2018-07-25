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Cumhurbaşkanı Başdanışmanları belli oldu

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukcu ve Fecir Alptekin'in ataması yapıldı. İki bakanlığa 4 bakan yardımcısı atandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın başına gelecek isimler belli oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, İletişim Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla ayrıca, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi. Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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