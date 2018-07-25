Cumhurbaşkanı başdanışmanları açıklandı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar gerçekleşti.25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
BAKAN YARDIMCILIĞI ATAMALARI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.
BAŞKANLIK ATAMALARI
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, İletişim Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.
BAŞDANIŞMANLIK ATAMALARI
Cumhurbaşkanı kararlarıyla ayrıca, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.
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