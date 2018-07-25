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Cumhurbaşkanı başdanışmanları açıklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar gerçekleşti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
Cumhurbaşkanı başdanışmanları açıklandı

BAKAN YARDIMCILIĞI ATAMALARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

BAŞKANLIK ATAMALARI

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, İletişim Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

BAŞDANIŞMANLIK ATAMALARI

Cumhurbaşkanı kararlarıyla ayrıca, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
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