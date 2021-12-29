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Aktüel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; “Sanat ve sanatçı geleceğe uzanan elimizdir”
Aktüel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; “Sanat ve sanatçı geleceğe uzanan elimizdir”

Ünlü Kırgız yönetmen Bolot Şamşiyev doğumunun 80’inci yılında Ankara’da düzenlenen sergi ve film gösterimleriyle anıldı. Düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bir konuşma yaptı. Topçu konuşmasında, “Sanat ve sanatçı geleceğe uzanan elimizdir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:13:00 -
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; “Sanat ve sanatçı geleceğe uzanan elimizdir”

YENİ AKİT  ANKARA

Ünlü Kırgız yönetmen Bolot Şamşiyev doğumunun 80’inci yılında Ankara’da düzenlenen sergi ve film gösterimleriyle anıldı. Düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bir konuşma yaptı. Topçu, “Türk Dünyasına mensup her devletimizin şerefli bir mazisi, destansı bir hikâyesi var. Bizler Türk Dünyasının evlatları olarak hepimiz nizam ve merhamet medeniyetinin çocuklarıyız. Sanat ve sanatçımız geleceğe uzanan elimizdir. Kültür emperyalizminin medeniyet coğrafyamızdaki asimilasyon etkisini, engellemek ve kendi medeniyetimizin kültürel birikimini nesilden nesile aktarmanın en etkin yolları artık sinema, sosyal medya ve internet olduğu malumdur. Bunlar ile medeniyet değerlerimizi evrensel marka yapmak; başta üniversitelerimiz olmak üzere herkesin milli görevidir” ifadelerini kullandı.

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