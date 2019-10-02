Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum: Halkın Cumhurbaşkanı sistemiyle sorunu yoktur

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Uçum, yüzde 50+1 oy kuralı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, "Cumhurbaşkanı seçiminde %50+1 oy kuralı Türkiye’nin toplumsal ve siyasal istikrarının temelidir. Halkın 50+1’le hiç bir sorunu yoktur tam tersine bu norm siyasal sistem işleyişinin tamamen halk iradesine dayanmasının temel güvencesidir. Siyaset halk için yapılır,halka rağmen değil." dedi.

Mevcut durumu Meclise getiren biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasının ardından konuya ilişkin bir soruya "Bir yıl önce çıkarmış olduğumuz, millete götürüp de milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek, asıl milleti o yorar. Daha yeni çıkardık. Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir" şeklinde yanıt vermişti.

Yüzde 40 alan seçilsin

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51 yerine, ilk turda yüzde 40 alan ismin Cumhurbaşkanı seçilmesini önerisinde bulunmuştu.