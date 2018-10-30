0553 313 94 23
impression

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten Amerika'ya "Bu dostça bir mesaj"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, Fırat’ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye’den yapılan topçu atışlarıyla ilgili olarak “ABD’ye dostça bir mesaj” açıklamasında bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 09:35
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten Amerika'ya "Bu dostça bir mesaj"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Şimdi Geldik Fırat’ın Doğusuna” adlı bir yazı yayınladı. Çevik yazısında  "Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hâkim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı. TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı" dedi.

ABD, YPG/PYD/PKK'YI ZORLAMIYOR
"Bu bir uyarı. Hatta Münbiç'te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj” olduğunu dile getiren Çevik, yazısına şöyle devam etti:

ABD GÖZ YUMUYOR
"PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlar içinde ve ABD bunlara göz yumuyor. Bundan Rusya ve İran bile rahatsız. Türkiye bu mesajları Afrin'de de verdi ve gereğini yaptı. Şimdi artık gözler Münbiç ve Fırat'ın doğusunda."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:35
  1. fırat
  2. ABD
  3. pkk
  4. suriye
  5. pyd
  6. İlnur Çevik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir tepeli ilçeye metro dopingi
    1. Seyir tepeli ilçeye metro dopingi
    2. Gayrimenkul zengini kadın, minibüs..
    3. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten..
    4. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4..
    6. Habersiz botoks yaptırdığını gördü,..
    7. İmzalar tamam! Akdeniz'de ilk kez..
    8. Kampanyanın son haftasında 1 milyonluk..
    9. Otomobile arkadan çarptı: 1 kişi yaralı
    10. Bakan duyurdu! 5 Aralık'a kadar..
    11. Dünyanın konuştuğu kilit isim..
    12. Dolarda son durum!
    13. Gazze'de şehit olan 3 Filistinli çocuk..
    14. Kars'ta uyuşturucu operasyonu, 3 kişi..
    15. Parklara kamera sistemi konulsun
    16. Korkunç haber geldi! Bölgede 24 ceset..
    17. Kaşıkçı'nın nişanlısından Donald..
    18. İstanbul Havalimanı Halk TV'nin içine..
    19. Samsun'da anaokulunda korku dolu..
    20. İnternet sitesinden duyurdular! Uzun..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı