Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece 1733 imza toplayabildi!
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan ve 100 bin imza için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Vecdet Öz'ün kaç imza topladı? İşte yanıtı...07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:04
Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz'e büyük şok! Cumhurbaşkanı adaylığı için 1733 imza topladı.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ve 100 bin imza sınırını geçeceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz, ancak sadece 1733 imza toplayabildi.
İmza toplama işlemi 9 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erecek. 2 gün için Vecdet Öz'ün 100 bin imza toplayıp toplayamayacağı ise merak konusu oldu.
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