Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece 1733 imza toplayabildi!

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan ve 100 bin imza için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Vecdet Öz'ün kaç imza topladı? İşte yanıtı...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:04
Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece 1733 imza toplayabildi!

Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz'e büyük şok! Cumhurbaşkanı adaylığı için 1733 imza topladı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ve 100 bin imza sınırını geçeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz, ancak sadece 1733 imza toplayabildi.

İmza toplama işlemi 9 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erecek. 2 gün için Vecdet Öz'ün 100 bin imza toplayıp toplayamayacağı ise merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:04
  1. seçim
  2. sandık
  3. vecdet öz
  4. Vecdet Öz aday
  5. Vecdet Öz kimdir
  6. Vecdet Öz'ün imza sayısı
  7. Vecdet Öz kaç imza topladı
  8. Vecdet Öz'ün imza sayısı kaç oldu
  9. PROF. DR. VECDET ÖZ
  10. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz
  11. vecdet öz son durum
  12. vecdet öz imza
  13. vecdet öz aday olabilecek mi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük Valisi'nden Peşmerge için soruşturma talebi
    1. Kerkük Valisi'nden Peşmerge için..
    2. Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en..
    3. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    4. CHP'den sürpriz aday! Başvurusunu yaptı
    5. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na..
    6. Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
    7. Doğu Anadolu'nun Bodrum'u: Sivrice
    8. Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60..
    9. Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği..
    10. Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın..
    11. 56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan..
    12. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    13. Camide “Üzerimde bomba var” diye..
    14. Öldürmeyen Allah öldürmüyor!..
    15. CHP anketçisi muhalefetin ittifakını..
    16. Ribery imzayı attı
    17. İzzet Paşa Camii'nden eşsiz görüntüler
    18. Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece..
    19. Suda doğum nasıl gerçekleşir?
    20. İsmet Yılmaz Şırnak'ta! PKK'nın..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı