Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece 1733 imza toplayabildi!

Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz'e büyük şok! Cumhurbaşkanı adaylığı için 1733 imza topladı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ve 100 bin imza sınırını geçeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz, ancak sadece 1733 imza toplayabildi.

İmza toplama işlemi 9 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erecek. 2 gün için Vecdet Öz'ün 100 bin imza toplayıp toplayamayacağı ise merak konusu oldu.