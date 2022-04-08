Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda son dönemde adı geçen ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı geldi. CHP'li Yavaş, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen son günlerde cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mazbatalı fotoğraf paylaştı

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ çağrıda bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu.

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" demişti.