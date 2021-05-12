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Siyaset "Cumhurbaşkanı adayı değilim" diyen İmamoğlu topu Akşener ve Kılıçdaroğlu'na attı!
Siyaset

"Cumhurbaşkanı adayı değilim" diyen İmamoğlu topu Akşener ve Kılıçdaroğlu'na attı!

İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adayı olmadığını söyledi ancak topu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e atarak açık kapı da bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:08:00 -
"Cumhurbaşkanı adayı değilim" diyen İmamoğlu topu Akşener ve Kılıçdaroğlu'na attı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program boyunca iktidarı eleştiren açıklamalarda bulunmaktan çekinmeyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya da yuvarlak cevap vermeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben böyle diyorum. ‘Adayım mı? dedi, değilim mi? dedi’ diye yazıyorlar. Benim aklımda İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olmak var” ifadelerini kullandı.

Topu Akşener ve Kılıçdaroğlu’na attı

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kast ederek, “İki değerli genel başkan var. Her türlü mevkiye layıklar” dedi.

İmamoğlu’nun ‘mütevazi’ bir profil çizerek topu Akşener ve Kılıçdaroğlu’na atması dikkat çekti.

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Yorumlar

vatandaş

bu şovmen den bir halt olmaz.nokta
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Halil Atmaca

bun inek de biliyor artik algilari sokmuyor bundan hic bir cacik olmaz,
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