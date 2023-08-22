Cumhurbaşaknı Erdoğan’dan müteahhide tepki: Sen nasıl Fatih’in torunusun?

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işin 36 ayda biteceğini söyleyen müteahhide “Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih’in torunusun? Ne yapıyorsun sen?” diyerek çıkıştı. Erdoğan, müteahhidin sonradan 30 ay demesi üzerine de, “36 aydan başladı, 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz” dedi.

“Sen, Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu”

Müteahhidin “24 ay efendim” demesi üzerine, Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sen, Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye’yi ne kadar zamanda bitirdi? 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde bitirmeniz lazım. İcabında, vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz sen merak etme. Gece gündüz full time çalışacaksınız.”

Müteahhidin daha sonra 12 ay sözünü vermesiyle Erdoğan, “Şahit olun, söz diyor” ifadelerini kullandı.

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