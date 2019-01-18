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Cumhur İttifakı'nın kadın adayı adaylıktan çekildi

İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın, ailevi sorunlarını nedeniyle adaylıktan çekildi.

18 Ocak 2019 Cuma 14:20
Cumhur İttifakı'nın kadın adayı adaylıktan çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

Erdoğan duyurmuştu

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak'ta, İzmir'deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıkladı.

Ailevi sebeplerden dolayı çekildi

MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın'ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi.

Yerine 3 isim sunuldu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi'nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:20
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