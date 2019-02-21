0553 313 94 23

Cumhur İttifakı’nın genişlemesi mutlu etti

Ülkenin bekası için kurulan Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere 51 ilden ortak adayla girecek olmasına ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan milletvekilleri, “Ülkenin bekası için, milletimizin birlik talebini karşılıksız bırakmadık” dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:38
Cumhur İttifakı’nın genişlemesi mutlu etti

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

AK Parti ve MHP arasında kurulan “Cumhur İttifakı” kapsamını genişleterek yerel seçimlere 51 ilden ortak adayla girecek. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan milletvekilleri, “Ülkenin bekası için, milletimizin birlik talebini karşılıksız bırakmadık” dediler. Bu ittifak oluşturulurken bir seçim ittifakı olarak kurulmadığını Türkiye’nin beka meselesi olarak değerlendirildiğini vurgulayan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Ülkemizde yaşanan beka sorununa bir cevap olarak bu ittifak kuruldu. Dolayısıyla seçime özgü olarak taktik ve strateji oluşturulmuş bir yapılanma değildir. Seçim bitti, iş bitti anlayışımız yoktur. Seçimden sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizde iyice kökleşmesini sağlayacak bir kararlılıkla, istikrarla, milletimizin taleplerine cevap verecek bir şekilde ‘Cumhur İttifakı’ yoluna devam edecektir. Milletimizin birlik talebini karşılıksız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın meselesi memleket meselesidir”

Cumhur İttifakı’nın amacının siyasi bir mesele olmadığını, memleket meselesi olduğunu söyleyen AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise, “Milletin beka meselesi olarak gören Cumhurbaşkanımız ve sorumluluklarını bilen bir muhalefet lideri olan Devlet Bahçeli’nin Türkiye’yi daha iyiye götürmek için attıkları en büyük adımdır. Bu yakınlaşmanın tabanda da bir kucaklaşmaya dönüştüğünü görmek bizim için mutluluk vericidir. Başlangıçta teşkilatlarımız bunu kabul etmekte zorlansa da şimdi daha dostane, kardeşçe bir ekip olduk. Artık her seçim siyasi parti yarışları değil de, bir referandum havasında geçiyor. Bu ittifakın karşısında yer alan ‘Millet İttifakı’ 4 tane birbirine benzemeyen unsurun zoraki bir araya gelmesiyle AK Parti’yi iktidardan uzaklaşmak ve milletimizi sıkıntıya sokmak için her türlü fitneyi yapıyor” dedi.

“Halk Cumhur İttifakını sevinçle karşıladı”

Giresun’un da ittifak kapsamına alınmasını değerlendiren Aydın, “Giresun’un da ittifak kapsamına alınması halk tarafından sevinçle karşılandı. Bu işin kabullenildiğinin en güzel göstergesi MHP’nin tek başına aday gösterdiği kardeşimizin herhangi bir talepte bulunmadan adaylıktan çekilmesi oldu. Kendisi yaklaşık 1 buçuk aydır sahada çalışma yapıyordu. Ama hem genel merkezin isteği, hem de milletin isteği doğrultusunda fedakârlık yaparak, küsmeden, kırılmadan adaylıktan çekildi. Kendisine de buradan milletimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:38
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. Cumhur İttifakı
  5. yerel seçimler
  6. Akit
  7. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş
  8. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  9. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın
  10. Millet İttifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan Başbakanı Modi, Selman için protokol tanımadı
    1. Hindistan Başbakanı Modi, Selman için..
    2. "Türkiye artık hem sahada hem masada..
    3. Karlahan: “Sabit gelir kaynaklarına..
    4. Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    5. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    6. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    7. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    10. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    11. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    12. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    13. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    14. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    15. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    16. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    17. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    18. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    19. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    20. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    21. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    22. Standardizasyon teknik altyapısı..
    23. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    24. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    25. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    26. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    27. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    28. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    29. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    30. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı