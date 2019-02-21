Cumhur İttifakı’nın genişlemesi mutlu etti

Oğuzhan Gültekin Ankara

AK Parti ve MHP arasında kurulan “Cumhur İttifakı” kapsamını genişleterek yerel seçimlere 51 ilden ortak adayla girecek. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan milletvekilleri, “Ülkenin bekası için, milletimizin birlik talebini karşılıksız bırakmadık” dediler. Bu ittifak oluşturulurken bir seçim ittifakı olarak kurulmadığını Türkiye’nin beka meselesi olarak değerlendirildiğini vurgulayan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Ülkemizde yaşanan beka sorununa bir cevap olarak bu ittifak kuruldu. Dolayısıyla seçime özgü olarak taktik ve strateji oluşturulmuş bir yapılanma değildir. Seçim bitti, iş bitti anlayışımız yoktur. Seçimden sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizde iyice kökleşmesini sağlayacak bir kararlılıkla, istikrarla, milletimizin taleplerine cevap verecek bir şekilde ‘Cumhur İttifakı’ yoluna devam edecektir. Milletimizin birlik talebini karşılıksız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın meselesi memleket meselesidir”

Cumhur İttifakı’nın amacının siyasi bir mesele olmadığını, memleket meselesi olduğunu söyleyen AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise, “Milletin beka meselesi olarak gören Cumhurbaşkanımız ve sorumluluklarını bilen bir muhalefet lideri olan Devlet Bahçeli’nin Türkiye’yi daha iyiye götürmek için attıkları en büyük adımdır. Bu yakınlaşmanın tabanda da bir kucaklaşmaya dönüştüğünü görmek bizim için mutluluk vericidir. Başlangıçta teşkilatlarımız bunu kabul etmekte zorlansa da şimdi daha dostane, kardeşçe bir ekip olduk. Artık her seçim siyasi parti yarışları değil de, bir referandum havasında geçiyor. Bu ittifakın karşısında yer alan ‘Millet İttifakı’ 4 tane birbirine benzemeyen unsurun zoraki bir araya gelmesiyle AK Parti’yi iktidardan uzaklaşmak ve milletimizi sıkıntıya sokmak için her türlü fitneyi yapıyor” dedi.

“Halk Cumhur İttifakını sevinçle karşıladı”

Giresun’un da ittifak kapsamına alınmasını değerlendiren Aydın, “Giresun’un da ittifak kapsamına alınması halk tarafından sevinçle karşılandı. Bu işin kabullenildiğinin en güzel göstergesi MHP’nin tek başına aday gösterdiği kardeşimizin herhangi bir talepte bulunmadan adaylıktan çekilmesi oldu. Kendisi yaklaşık 1 buçuk aydır sahada çalışma yapıyordu. Ama hem genel merkezin isteği, hem de milletin isteği doğrultusunda fedakârlık yaparak, küsmeden, kırılmadan adaylıktan çekildi. Kendisine de buradan milletimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.