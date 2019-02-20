0553 313 94 23

Cumhur İttifakı’nın Efeler listesi netleşti

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediyesi Meclis üyesi aday listesi netleşti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
Cumhur İttifakı’nın Efeler listesi netleşti

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediyesi Meclis üyesi aday listesi netleşti. Efeler İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen listenin ilk sırasında Neşe Menderes yer aldı.


Kontenjan meclis üyesi adayları; Efeler ilçesini en iyi bilen eski başkan Hüseyin Aksu, sanayi esnafının ağabeyi, diğer esnaflarca sevilen başarılı Başkan Aydın Demirciler odası Başkanı Muhammed Ali Künkçü,Güven Göllüoğlu ve Osman Şanlı oldu. listede Aydınlılar tarafından sevilen, başarılı kişiler yer aldı.


Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, "1 Nisan’dan itibaren Efeler İlçesi’nde Efeler’in efeleriyle hizmet atağına geçeceklerini ifade ederken, burada en önemli unsur Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Efeler Belediyesi’nin aynı anda zafere ulaşmasıdır.


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in hatrına Efeler’de Cumhur İttifakı bu güçlü ve başarılı kadro ile oy patlaması yaşayacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.



Meclis Üyesi Aday Listesi, sırasıyla şu isimlerden oluştu:


Neşe Menderes, Kasım Payza, İsmail Hakkı Eser, Savaş Akçöltekin, Duygu Göğde, Tarkan Zorlukoşar, Abdülhamir Burak Aykut, Mustafa Tolan, Mehmet Biçer, İsmail Hakkı Gül, Mustafa Sabuncu, Özgül Kızıl, Abdülkadir Ogür, Burhan Uçaş, Nejdet Şentürk, Tahsin Yörük, Abdül Aydeniz, Ümit Örü, Muhammet El, Zafer Erzurum, Kutbettin Özcan, Halil İbrahim Direk, Mehmet İsmail Azari, Gökhan Kılınç, Salih Eker, Anıl Özer, Halil Acar, Ahmet Sarıkaya, Nilüfer Özbaş, Sedat Ergüldürenler, Sevgi Yüncü Taşçı, Musa Taşsın ve Sena Nur Akoğuz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmıştı
    1. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    2. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    3. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    4. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    5. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    6. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    8. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    9. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    10. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    11. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    12. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    13. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    14. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    15. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    16. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    17. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    18. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı! 'Beni..
    19. Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
    20. Setur Marinaları CNR Avrasya Boat..
    21. ASO’da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi
    22. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol..
    23. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    24. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    25. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    26. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    27. Hatay’da korkutan yangın
    28. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    29. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    30. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı