Cumhur İttifakı'nın Dodurga zaferi sevince boğdu! '2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini ilan ettiler'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 87,02’sini alan AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın zaferine ilişkin, “Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti” dedi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Seçim sandıklarının açıklanmasının ardından resmi olmayan verilere göre, oyların yüzde 87,02’sini alarak belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçim zaferinin ardından vatandaşlara seslendi.

“2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti”

Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bütün Türkiye’nin gözü kulağı Çankırı Orta Dodurga’daki seçimlerdeydi. Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti. Bu sonuç hayırlı olsun. AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakımızın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı oyların yaklaşık yüzde 90’ına yakınını tek başına alarak büyük bir zafere imza attı, hayırlı olsun. Hakikaten bu manada her 10 kişiden 9’u AK parti ve Cumhur İttifakı'na ‘evet’ dedi. Bu bütün seçim anketlerini sandığa gömen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sipariş seçim anketlerine değil, milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları hakikaten 2023 Haziran’a kadar bütün Türkiye’ye emsal olacak canlı bir anketin sonucu olarak herkesin hizaya buna göre bakması gereken ve buna göre mutlaka bütün sonuçları yorumlaması gereken bir dersi herkese verdi. Bu sebeple ben bütün Dodurgalılara, Dodurga halkına Cumhur İttifakı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Burada Dodurgalılar ile beraberiz, bu sevinci hep beraber yaşıyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, "Demokratik şeffaf bir seçim gerçekleştirdik. 9 parti seçimlere girdi herkes bu konuda kendi mesajını Dodurga’da ortaya koydu ve milli iradenin tecelli ettiği sandıktan yüzde 87’nin üzerinde bir sonuç ortaya konmuş oldu. Yüzde 87’nin üzerinde yaklaşık yüzde 90’a varan bir destekle AK Parti’nin, Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı belediye başkanı oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu konuda gerçekten bütün millet, bütün ülke bütün siyasetçiler gözlerini Dodurga’ya çevirdiler. Dodurga’dan Türkiye’ye ve dünyaya verilen bu mesaj 2023 Haziran’ında da Allah’ın izniyle ilk turda Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir. Biz bu sonuçları hep beraber inşallah seneye birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

“Hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz”

Daha sonra konuşan Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise, “Gerçekten bugün seçim atmosferine girdiğimiz günden bugüne bütün teşkilatlarımızla beraber il, ilçe ve belde teşkilatlarımızla beraber güzel bir seçim çalışması oldu. Bu konuda emeği geçen özellikle SKM başkanımıza il ilçe genel merkez hepsine teşekkür ediyoruz. Dodurga halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber güzel bir seçimi sonlandırdık. Ayaklarımız yere bassın, dün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber ulaşamadığımız neresi varsa en güzel şekilde bu hizmeti 2024’e kadar götürme noktasında el birliği yaparak daha fazla çalışarak ulaşamadığımız bütün hanelere daha güzel noktada hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.