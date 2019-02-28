Cumhur İttifakı'nın Dikili adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayı MHP'li Avukat Sema Akıncı oldu.28 Şubat 2019 Perşembe 17:02
Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesinin ardından, MHP'nin yeni adayı Avukat Sema Akıncı oldu.
Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığı, ertelenmiş bir cezası nedeniyle düşürülmüştü.
Akın'ın son yaptığı itiraz da reddedilince, MHP yeni başkan adayını açıkladı.
MHP İzmir İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Avukat Sema Akıncı oldu.
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