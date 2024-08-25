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Gündem Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! 21 yıl sonra bir ilk
Gündem

Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! 21 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-08-25 10:43:00 -
Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! 21 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün MHP lideri Bahçeli ile birlikte Bitlis Ahlat'ta olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bugün burada düzenlenecek. Böylece Kabine, 21 yıl sonra Ankara dışında başka bir ilde toplanmış olacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

 

Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından vatandaşlar geldi.

Kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kimi zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi izleyenleri adeta mest etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı ve bakanlar Ahlat’a çıkarma yapıyor.

 

Bugün öğleden sonra Ahlat ilçesine gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kutlama alanında vatandaşlara seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra 1071 millet bahçesindeki kutlama alanına geçecek. Büyük otağı ziyaretinin ardından Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek.

Kabine Ahlat'ta toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bugün Erdoğan liderliğinde Ahlat’ta toplanacak. İç ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınacağı kabinede ana gündem maddesi orman yangınları olacak. Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durumun da ele alınacağı toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yapması bekleniyor. Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak. Öte yandan kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.

21 yıl sonra bir ilk

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı. Ahlat ile birlikte Kabine, 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında başka bir ilde toplanmış olacak.

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