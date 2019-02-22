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Cumhur İttifakı'nda flaş gelişme: Adaylığı düşürüldü

MHP'nin Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın’ın adaylığı, İlçe Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü.

22 Şubat 2019 Cuma 19:16
Cumhur İttifakı'nda flaş gelişme: Adaylığı düşürüldü

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın’ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

MHP İl Başkanı Şahin, Akın’ın ertelenmiş bir cezası bulunduğu için böyle bir karar alındığını ve konuyu avukatlarla beraber inceleyeceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP’nin İzmir’de yaptığı ittifak çerçevesinde Dikili MHP’ye bırakılmış ve MHP’den Buğra Akın’ın aday gösterilmişti. Ancak Akın’ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

"Karara itiraz edeceğiz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, konuyla ilgili inceleme için Dikili’ye gittiğini belirterek, “İlçe Seçim Kurulu böyle bir karar almış biz de konuyu inceleyip gerekli prosedürü uygulayacağız. Karara itiraz edeceğiz. Zaten bir sorun olmadığı gözüküyor” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:16
  1. İzmir
  2. MHP Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın

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