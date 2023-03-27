Cumhur İttifakı'na karşı olduğu iddia edilen Elif Erbakan'dan flaş açıklama

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıktığı iddia edilen Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan'dan açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakına katılması gündemdeki yerini koruyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kardeşi ve parti MKYK üyesi Elif Erbakan’ın ittifaka katılma kararına karşı çıktığı iddia edilmişti.

Elif Erbakan söz konusu iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Alınan kararın arkasındayız"

Gazete Kapı'dan Nebahat Koç’un sorusunu cevaplayan Erbakan “Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO