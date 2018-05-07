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Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde MHP teşkilatının tabelası asıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:05
Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı

Terör olaylarına tepki göstermek ve güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla terörle anılan bölgeleri bayraklarla donatan iş adamı Abdullah Özer, AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı oldu. Özer’in ilk işi Şırnak’ın Uludere ilçesinde MHP teşkilatının tabelasını yaptırıp asmak oldu. 

AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Abdullah Özer, hendek terörü olayları sırasında bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral desteği vermek için Şırnak'a ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretleri esnasında tanıştığı ve yakın dostluk kurduğu Uludere Taşdelen Köyü Muhtarı korucu Fikret Kaya, MHP Uludere Kurucu İlçe Başkanlığı'na atandı. Uludere MHP İlçe binasını hızlı bir şekilde açmak isteyen Kaya, yakın dostu olan Özer'den ve Akın Yalçın’dan destek istedi. Kendisine iletilen talebe kayıtsız kalmayan Özer ve Yalçın, ilçe binasının kuruluşuna destek vererek Trabzon'da yaptırdıkları MHP Uludere İlçe Başkanlığı tabelasını parti binasına astı. 



Konuyla ilgili açıklama yapan Abdullah Özer, "Bugün benim için çok anlamlı bir gündür. Kato Dağı'na al bayrağımızı astım, terörle anılan bölgelerde güvenlik güçlerimizle mangal yaptım. Şimdi de Şırnak Uludere'de MHP İlçe Başkanlığının tabelasını da AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı olarak asıyoruz” dedi. 

Cumhur ittifakının sınır tanımadığını ifade eden Özer, “Bizler Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez’i, Roman'ı, Sunni'si, Alevi’si hep birlikte daha güçlü bire Türkiye için mücadele edeceğiz” diye konuştu. 

Geçen yıl Haziran ayında 2900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Abdullah Özer'e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açılmıştı. Özer, bu olayın ardından Tunceli'de yol kenarlarında bulunan tüm elektrik direklerine Türk bayrağı asmış, yol üzerindeki tünellere de Türk bayrağı figürü kazımıştı. 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:05
  1. Tunceli
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  3. Şırnak
  4. Uludere
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