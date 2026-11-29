Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında süreçte pazarlık ve şart ileri sürülmeye çalışıldığını söyledi. DHA'nın aktardığı konuşmasında Destici, "Bu milletin, bu devletin kurucu unsuru Türk milletidir. Millet içinden başka bir millet çıkarma çabaları siyasi bölücülükten başka bir şey değildir. Siyasi bölücülüğe asla prim tanınmaz" dedi.

Dil konusunda net bir sınır çizen BBP lideri, "Bu milletin dili Türkçedir. Resmi dili, eğitim dili Türkçedir. Bunun yanına başka bir resmi dil kimse koyamaz" ifadesini kullandı. Destici aynı konuşmada herkesin ana dilini konuşma özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi: "Hiçbir vatandaşımızın ana dili de yasaklanamaz."

"Pazarlıksız, şartsız sürece itirazımız olmaz"

Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Destici, bugünkü tablonun PKK ile masaya oturarak, müzakere ederek ya da pazarlık yapılarak değil; devletin, silahlı kuvvetlerin, askerin ve polisin mücadelesiyle sağlandığını savundu. "Pişmiş aşa su katmak ya da süreci baltalamak gibi bir niyetimiz yok" diyen BBP lideri, uyarı ve eleştiri yapmanın da partisinin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir sürece elbette ki hiç kimsenin, hele ki bizim itirazımız olmaz" diyen Destici, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında kamuoyuna yansıtılan bilgilerin durumun öyle olmadığını gösterdiğini öne sürdü: "Birtakım pazarlıklara girişmeye çalıştıklarını görüyoruz. Birtakım şartlar ileri sürme hadsizliğinde bulunduklarını görüyoruz. Bugüne kadar devletimiz, hükümetimiz, Cumhur İttifakımız buna müsaade etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir."

"Süreçten dolayı yasalar yok sayılamaz"

PKK'yı öven ve kuruluşunu kutlayan sempatizan ve üyeler hakkında mutlaka işlem yapılması gerektiğini söyleyen Destici, yasanın öngördüğü cezaların mahkeme eliyle verilmesini istedi. "Süreçten dolayı yasalar yok sayılamaz. Anayasa yok sayılamaz" diyen BBP lideri, terör örgütü propagandası yapanları lanetlediklerini ve kınadıklarını ifade etti.

Emekli maaşı için "üçte iki" teklifi

Destici, emekli ve asgari ücret zamlarına ilişkin somut rakamlar da sıraladı. Kendi aktarımına göre 2023 yılı Ocak ayında en düşük emekli maaşı, en düşük çalışan maaşının üçte ikisiydi; bugün ise üçte birin altında kalmış durumda. BBP lideri, 2023 şartlarına dönülmesini ve en düşük emekli maaşının en düşük çalışan maaşının üçte iki oranına getirilmesini teklif ettiklerini belirterek bu rakamın asgari 40 bin liranın üzerine tekabül ettiğini söyledi.

Yüksek enflasyona rağmen asgari ücrete ara ödeme yapılmadığını, yalnızca yıl sonu enflasyonu oranında artışın geçim bakımından çare olmayacağını kaydeden Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulmasını önerdi. Örnek olarak bir hanenin Erzurum'da 40 bin, İzmir'de 50 bin liraya geçinebileceğini, asgari ücretin ise 28 bin lira olduğunu söyleyen BBP lideri, geçim rakamının altında kalan hanelerin sosyal devlet gereği desteklenmesini istedi.

"Enflasyon yüzde 21 hedeflenirken niye değerlendirme oranı yüzde 27,83 olarak açıklanıyor?" sorusunu yönelten Destici, 2027 yılı için kira, vergi, resim ve harç artışlarının Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 21 olarak revize edilmesini, yeniden değerlendirme oranının da yüzde 27,83'ten yüzde 21'e indirilmesini teklif ettiklerini açıkladı.

GSM operatörlerine "ceza ise ceza" çağrısı

Destici, Bolu'da 10 kız çocuğu ile 3 personelin bulunduğu aracın kaybolmasına ilişkin de konuştu. Çocukların ve görevlilerin sağ salim bulunmasından dolayı şükrettiklerini söyleyen BBP lideri, Ulaştırma Bakanlığının yönlendirmesiyle baz istasyonları kurularak kaybolanlara ulaşılması için gayret gösterildiğini aktardı. Yaşanan olayın GSM operatörlerinin afet ve acil durumlarda sınıfta kaldığını gösterdiğini savunan Destici, "Bu konuda ceza ise ceza, uyarı ise uyarı artık bu GSM operatörlerine bir yaptırım gelmesini buradan teklif ediyoruz" dedi.