Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ paylaştı! İzmir seçim şarkısı
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden İzmir'i karış karış gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağ, sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan seçim şarkısı sosyal medyada gündem oldu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, hazırlanan yeni seçim şarkısını resmi X hesabından paylaştı. Dağ'ın paylaştığı seçim şarkısı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
"BAŞARI GELİYOR KALMIYOR SORUN"
Hamza Dağ, yeni seçim şarkısını, şarkıya ait şu sözlerle paylaştı:
"Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu Başarı geliyor kalmıyor sorun"
İşte "Biz İzmir'iz başarabiliriz" klibinin sözleri:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Nede Güzel İzmir'im
Bir tılsım gibisin
Ata'mın cesareti
Vatanın incisisin
Benzersiz bu şehir
Bulunmaz onun eşi
Kucaklar ecdat bizi
Yükseliş hemen şimdi
Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu
Körfez'de yunuslar yüzecek kordon boyu
Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun
Göreceksin geleceği kuracağız birlikte
Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler
Çekeceksin huzuru İzmir'de içine
Sana söz son bulacak artık tüm dertler
Yurdumun en batısında yok mu benim yolum
Güzel kokar aslında bir verseniz oyu
Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun"