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Cumhur ittifakı er meydanında

MHP İl Başkanı Naim Karataş Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bırakılan İspir’de Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:12
Cumhur ittifakı er meydanında

MHP İl Başkanı Naim Karataş Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bırakılan İspir’de Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı.


Açılışa Ak Parti Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, MHP Cumhur İttifakı İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun, MHP MYK Üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı ile partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Açılıştan önce MHP İl Başkanı Karataş diğer katılımcılarla birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşın Cumhur İttifakına göstermiş olduğu yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karataş, “Vatandaşlarımız Cumhur İttifakına gereken desteği gösterecektir. Ülkemizin çıkarları düşünülerek kurulan Cumhur İttifakı 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde büyük bir başarı sağlayacaktır” dedi.


Daha sonra SKM açılış programına katılan MHP İl Başkanı Naim Karataş, 31 Mart bizim için alışılagelmiş bir seçim değil, ülkemiz için beka mücadelesidir” diyerek şunları söyledi;


“15 Temmuz akşamı Türkiye’de birçok şeyin değişmesine sebep olmuştur. Genel Başkanımızın o gece yaptığı ilk açıklamadan sonra bütün ülkücüler ülkesinin ve milletinin bekasını düşünerek iktidarın yanında olmuş, hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz akşamını takip eden süreçte yine ülkücüler, vatan giderse neyin siyasetini yapacağız düşüncesiyle Cumhur İttifakının kurulmasının temellerini atarak Cumhur İttifakına gereken tüm desteği vermiş ve vermeye de devam edecektir.


Bizim ülkemiz için düşüncelerimiz kuru bir siyasetin çok çok üzerindedir. Bizim önceliğimiz vatan ve millettir. Bizi bu yoldan çevirmeye de hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.


Ülkücüler Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ve de önderliğinde Cumhur İttifakının başarısı için ter dökeceklerdir.


Bu seçim bizim için bir yönden de ittifaklar seçimidir. Bir tarafta Aklı Türkiye olan ülkücülerin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı, diğer yanda kimlere uşaklık yaptıkları belli olmayan dış destekli aklı fikri bölmek olanların içinde olduğu Zillet ittifakıdır.


Onun için Cumhur İttifakının başarısı elzemdir. Gece gündüz demeden, kar kış demeden, çok çalışıp ülkemizi içine sokmaya çalıştıkları bu buhrandan kurtarmalıyız.


Bizleri sıcak kanlı karşılayan, bizlere kucak açan tüm İspirlilere sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:12
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