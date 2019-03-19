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Cumhur İttifakı develer ve mehteranla karşılandı

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Eldelek Mahallesinde deve korteji ile karşılanırken Poyrazdamları Mahallesinde ise mehteranla karşılandı.

19 Mart 2019 Salı 10:03
Cumhur İttifakı develer ve mehteranla karşılandı

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Eldelek Mahallesinde deve korteji ile karşılanırken Poyrazdamları Mahallesinde ise mehteranla karşılandı.


Eldelek ve Poyrazdamları mahallelerinde görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengüz Ergün ile birlikte Salihli’de hayata geçirilemeyen hayal ötesi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kayda, “Salihli’de hep kamyon garajı yıkılıp, yerine pazaryeri yapılacak, sık sık kazaların meydana geldiği E96 Karayolu üzerindeki Otogar ve Akhisar kavşağına ise alt geçit yapılacak diye konuşulurdu. Ama bunlar hep konuşulur hayata geçirilemezdi. Ama biz Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele verip, hem altında 500 araçlık otoparkı bulunan, önünde bedesten çarşısının yer aldığı modern pazaryerini de yaptık, ölüm yolu olarak bilinen 2 kavşağa da köprülü kavşak yaparak adını da Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı verdik. Ayrıca sizlerin de her gün üzerinden geçtiğiniz Alaşehir ve Gediz Nehri üzerindeki tek şeritli dur-geç köprülerini tarihe gömüp yeniledik” dedi.


Mahallelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kayda, “Şuana kadar mahallelerimize 1 milyon 200 metrekare taş döşeyip, tozdan ve çamurdan kurtardık. Ayrıca gençlerimiz için Yarı Olimpik Yüzme havuzu olan Spor Salonu yaparak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ismini verdik. Çocuklarımız için Masal Ormanı Parkını, avcılarımız ve atıcılarımız için Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Atış Poligonunu yaptık. Şimdi Cumhur İttifakının gücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Salihli’de daha fazlasını yapmaya söz veriyoruz.” diye konuştu.


Başkan Zeki Kayda’ya, Eldelek ve Poyrazdamları Mahalleleri ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:03
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