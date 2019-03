Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki seçim çalışmalarına devam etti.Tiryaki, "Kadınların, şehir yaşamının tüm alanlarında eşit biçimde yer aldıkları yepyeni bir Yenimahalle oluşturmak istiyoruz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Yenimahalle Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi’nde sabahın erken saatlerinde kadınlarla buluşan, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, gün boyunca kadınların davetlisi olarak etkinliklere, seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesini de ziyaret eden Veysel Tiryaki, günü esnaf toplantıları ve ev ziyaretleri ile tamamladı.

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalleli kadınlar ile sabah saatlerinde Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi’nde buluştu ve projelerini paylaştı. Veysel Tiryaki kadınların davetlisi olarak, Karşıyaka Müzikhol ve Batıkent Akvaryum Düğün Salonunda Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine eşi Saadet Tiryaki ile birlikte katıldı. 15 yıllık belediye başkanlığı sürecinde kadın dostu bir belediye oluşturduklarını söyleyen Tiryaki, “Açtığımız kadın eğitim kültür merkezlerinin 60 binin üzerinde üyesi var. Kadınlarımız bu merkezlerde öğreniyor, üretiyor, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadınların, şehir yaşamının tüm alanlarında eşit biçimde yer aldıkları yepyeni bir Yenimahalle oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın fikirlerine her zaman önem veriyoruz. Çalışan, üreten, emek veren tüm kadınlar için Yenimahalle’de büyük projelere imza atacağız. Çıktığımız bu yolda kadınlarla birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

"Veysel Tiryaki, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesini Ziyaret Etti"

Demetevler’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Cumhur İttifakı Yahyalar Bölge Başkanlığı açılışını yaptı. Yahyalar Taksi Durağında esnaf ile bir araya gelen Veysel Tiryaki, ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesini ziyaret etti. Şube çalışmaları hakkında bilgi alan ve projelerini Dernek üyeleri ile paylaşan Veysel Tiryaki, derneğinDünya Kadınlar Günü dolayısıyla açtığı kermesi gezdi ve alışveriş yaptı. 15 yıllık belediye başkanlığı görevinde toplumun her kesimini kucakladığını söyleyen Veysel Tiryaki, “İnsanları mezhepleri, meşrepleri, siyasi düşünceleri ya da kılık kıyafetleri dolayısıyla ömrüm boyunca ayırt etmedim. Altındağ’da, yüzde 70’i aşan oy oranı ile her kesimden oy aldım ve 15 yıl boyunca kimse ile pazarlık etmeden, görüşlerini sorgulamadan hizmet ettim. Yenimahalle’de de ilçe halkı ile birlikte omuz omuza bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Toplumun, her kesiminin ihtiyacına yönelik projeleri hayata geçirerek, Yenimahallelilerin mutluluğu için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile Yakacık Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Veysel Tiryaki, mahallelinin imar sorunlarını ve çözüm yollarını paylaştıktan sonra, Yahyalar Aile Yaşam Merkezinden Yenimahalleli iş insanlarına ve esnaflarına seslendi. Veysel Tiryaki, Yenimahalleli bir ailenin davetlisi olarak bir evi ziyaret ederek günü tamamladı.