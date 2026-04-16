Türkiye yavrularını uğurladı: Minik bedenler toprağa verildi
Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 öğrenci, gözyaşları içinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edilirken, olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İsa Araz Mersinli de yaşamına son verdi. İsa Aras Mersinli'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı. Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11'i taburcu edilirken, 9'unun tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
4 ÖĞRENCİYE YAN YANA CENAZE TÖRENİ: Saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Zeynep Kılıç (11) ile Kerem Erdem Güngör'ün (11) Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Abdulhamithan Camii'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ölen öğrencilerin aileleri, öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, her öğrenci için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Öğrencilerin yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. Çocukların aileleri, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şeyhadil Mezarlığı’na götürüldü.
OSMANİYELİ ÖĞRENCİ TOPRAĞA VERİLDİ: Saldırıda ölen 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Yeşil için Haruniye Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, öğretmen babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil'in yanı sıra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende gözyaşı döken anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" diye konuştu. Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahat Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER: Okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör, törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Öğrencilerin yakınları, kabirlerin başında dua edip, gözyaşı döktü. Arkadaşları da öğrencilerin mezarlarına destekledikleri futbol takımlarının atkılarını yerleştirdi.
‘ONLARI ÇOK ÖZLEYECEĞİZ’: Bayram Nabi Şişik’in arkadaşı Mete Culfa, “Hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendik. Mezarının başında dualarımızı ettik. Bu kayıpların bize hissettirdiklerini tarif edemem. Yaşamayan bilemez. Bayram, arkadaşımın kardeşiydi ama kendi kardeşim gibiydi. Çok üzüldük. Bundan sonra elimizden geldiğince Türkiye’nin her bir karış toprağında onun adını yaşatmak için çabalayacağız. Onları çok özleyeceğiz” diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23