Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı 1.104 hesaba erişim engeli getirildi!
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yayın yasağını ihlal eden 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir” bilgisini aktardı.
