İşgalci İsrail defalarca ateşkesi deldi! 72 bin şehit sonrası flaş gelişme: Washington-Gazze hattında kritik temas

ABD yönetimi ile Hamas arasında, 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkesin ardından aylar sonra ilk kez ‘doğrudan’ bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. CNN’in Hamas yetkililerine dayandırdığı habere göre; Trump’ın ekonomik normalleşmeden sorumlu Büyükelçisi Aryeh Lightstone başkanlığındaki ABD heyeti, Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayye ile masaya oturdu. Görüşmede, işgalci İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal etmesi ve insani yardımların engellenmesi ana gündem maddesi oldu.

ABD ile Hamas arasında, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana 14 Nisan'da ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

CNN'e konuşan iki Hamas yetkilisi, Trump'ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone başkanlığındaki heyetin, 14 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Şeridi'ndeki lideri Halil el-Hayye ile bir araya geldiğini ileri sürdü.

Lightstone'a Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un eşlik ettiğini belirten yetkililer, Hayye'nin, saldırıların durdurulması ve daha fazla insani yardımın Filistin'e girişinin sağlanması ve bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiği konusunda Lightstone'a baskı yaptığını iddia etti.

ABD'li yetkili de görüşmenin, Lightstone'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğine dair taahhüt almak amacıyla yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

Öte yandan İsrail'in, Hamas'ın silahsızlanma taahhüdünde bulunması halinde bu yükümlülükleri uygulayacağı iddia edildi.

Teklifte önceliklerin belirlenmesinde ciddi orantısızlıkların bulunduğunu belirten üst düzey Hamas yetkilisi, İsrail'in güvenliği ön planda tutulurken Filistinlilerin insani, siyasi ve idari haklarının ise göz ardı edildiğine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, CNN'in yorum talebi üzerine, "Devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 344'e ulaştı.

