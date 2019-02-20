0553 313 94 23

"Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Rize ve Osmaniye başta olmak üzere aday göstermediğimiz diğer belediye başkanlıklarında da Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
"Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, "Rize ve Osmaniye başta olmak üzere aday göstermediğimiz diğer belediye başkanlıklarında da Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlara verilecek cevabın, Kuvayımilliye ruhunun siyasete yansıması olan Cumhur İttifakı ile olacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içinde olacağını daha önceden ifade ettiklerini hatırlatan Destici, "Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin yanında olduk ve milletimizin yararına olacak her türlü gelişmeye sonuna kadar desteğimizi sürdürdük. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- BBP'den Cumhur İttifakı'na destek

Destici, Türkiye'nin beka sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, ülke meselelerinin çözümünün talip olunacak belediye yönetimi sayısından daha önemli olduğunu belirtti.

MYK toplantısı sonrasında 30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı adayını destekleme kararlarını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Rize ve Osmaniye başta olmak üzere aday göstermediğimiz diğer belediye başkanlıklarında da Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz. Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde il belediye başkan adayı göstermedik. Bu kararımızın arkasında, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kazanma ihtimali olduğu illere karşı bir önlem alma stratejisi yatmaktadır."

Destici, büyükşehir olmayan illerin bütün ilçelerinde, eksiksiz olarak il genel meclisi adaylarının sahada olacağını da belirtti.

- "Vatandaşlarımızın beklentileri mutlaka karşılanmalıdır"

Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP'nin kazandığı belediyelerin Kandil'den emir alarak istihdam edildiğini vurgulayan Destici, "Devlet, terörle mücadele kapsamında PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li belediyelere kayyum atamak zorunda kaldı. Yaklaşık 3 yıldır da kayyumlar çok güzel şekilde o belediyeleri yönetiyorlar." ifadelerinin kullandı.

Destici, BBP'nin siyasetteki önceliğinin devlet ve millet olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"PKK'ya ve onun siyasi uzantılarına karşı birliğimizi en üst seviyeye çıkarmazsak yarın telafisi güç sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. O bölgelerde işbirliği çözüm değil ve yetmez. Önemli olan oralarda kalıcı çözümler üretebilmektir. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın beklentileri mutlaka karşılanmalıdır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
  1. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici
  2. seçim 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da çöken binanın yanındaki riskli binanın yıkımına başlandı
    1. Kartal’da çöken binanın yanındaki..
    2. CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
    3. Anadolu Efes, Olympiacos’u ağırlayacak
    4. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    5. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    6. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    7. "Cumhur İttifakı, Türkiye..
    8. Beştepe’de ’Yaşlılık Şurası’
    9. Minikler polis ağabeyleriyle hem..
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    12. Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü..
    13. Ülkücüler Fırat Çakıroğlu’nu andı
    14. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    15. Osmaniye İŞKUR, 500 kişiye..
    16. Pazarlarda fiyatlar düştü,..
    17. K’nex, Forum Mersin’de çocukları..
    18. Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı..
    19. Büyükşehir’le Uludağ keşfi
    20. Gaziantep’te 350 çiftçiye 70 ton nohut..
    21. 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl..
    22. Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı..
    23. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus..
    24. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    25. Sınıra askeri sevkiyat
    26. 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı..
    27. Büyükçekmece’de patlama: 1 ölü
    28. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    29. Soğanlık’ta Sanat Evi Ve Gençlik..
    30. DEAŞ infazcısına 7 yıl 6 ay hapis..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"