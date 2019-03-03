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Cumhur İttifakı adayı Çerçi’ye sevgi seli

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr.

03 Mart 2019 Pazar 14:42
Cumhur İttifakı adayı Çerçi’ye sevgi seli

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve partililerle birlikte Yuntdağı’nda 3 mahallede vatandaşlarla buluştu. Evrenos, Avdal ve Bağyolu’nda vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çerçi, “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik; yapamadıklarımızı da yeni dönemde yapacağız” dedi.


Cumhur İttifakı adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Evrenos, Avdal ve Bağyolu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Çerçi’ye, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve çok sayıda partili eşlik etti. İlk olarak Evrenos’u ziyaret eden Başkan Çerçi, Milletvekili Bilen ve beraberindekiler vatandaşlarla selamlaştı.



Evrenos’un imar sorunu çözülüyor


Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Çerçi, mahalle kahvesinde vatandaşlara seslenerek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde destek istedi. 5 yıllık süre içerisinde Evrenos’a spor tesisi başta olmak üzere pek çok hizmet kazandırdıklarını dile getiren Başkan Çerçi, mahallelilere bir de müjde vererek, “Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden birisini Evrenos’a kazandırdık. Burada az bir parke taşı eksiği kaldı. Onu da önümüzdeki aylarda tamamlayacağız. Camimizin tapu sorunu da çözülürse, güzel bir Kur’an kursu kazandıracağız. Yunusemre Belediyesi çalışan ve üreten bir belediye. Bir arsa sorununuz var. Yıllar önce iyi niyetle parselizasyon yapılmış ve mahkemeye gidilmiş. Biz de müdahiliz, elimizden geleni yapıyoruz. İmar sorunu için de çalışmamızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla irtibat halindeyiz. Büyükşehir 1/5000’lik planlarla ilgili bir çalışma yapıyor. 5-6 ay içerisinde bir netice olacak.” diye konuştu.



Bağyolu’ndan Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama


Konuşmaların ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi ve beraberindekilerin 2. durağı Avdal Mahallesi oldu. Mahallede ev ziyaretleri yapan Başkan Çerçi, mahalle meydanında vatandaşlarla buluşarak, kendilerine verilen desteğin devam etmesini diledi. Avdal’ın ardından Bağyolu’na geçen Çerçi, Milletvekili İsmail Bilen ve beraberindekiler burada havai fişek gösterileri ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.



“Gönül belediyeciliğini benimsedik”


2014 yılında göreve geldiğinde sıfırdan belediye kurduklarını anlatan Başkan Mehmet Çerçi, “Bugüne kadar çeşitli vesilelerle sizlerle bir araya geldik. Beş sene önce sizlerin desteğiyle yeni bir belediye kuruldu. Olmayan bir belediyeyi oluşturduk. Bugüne kadar pek çok işi başardık. Şimdi yeni bir seçim arefesi. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız var. Türkiye, bizi tehdit eden mihraklara karşı birlik oldu. Özellikle Cumhur İttifakı 3 senedir önemli bir ittifak olmuştur. Bu beş senenin bir yılı hazırlıklar ve kuruluşla geçti. Yunusemre çok bereketli bir şehir. 250 binlere dayanan nüfusumuz var. İlçenin yolları, sokakları, altyapısı üstyapısı. İhtiyaçlar çok imkanlar kısıtlı. Ama biz bunu bahane olarak sunmuyoruz. Biz bir çığır açtık. İnsana dokunan bir belediyecilik anlayışını, gönül belediyeciliğini benimsedik. Nerede bir bakıma muhtaç olan insan var, biz yanında olduk. Muhtarlarımızla hep konuşuyoruz. Ne isteniyorsa imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik; yapamadıklarımızı da yeni dönemde yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:42
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