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Cumhur İttifakı adayı Başkan Çerçi, STK’larla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:39
Cumhur İttifakı adayı Başkan Çerçi, STK’larla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine Manisa Bedensel Engelliler Derneği, Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği ile devam etti. Çarşıda esnaf ziyareti de yapan Başkan Çerçi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı Dr. Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de buluşuyor. Güne çarşı esnafı ziyareti ile başlayan Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, iş yeri sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinin önemini anlattı. Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, yeni dönem için projelerinin hazır olduğunu söyledi. Vatandaşlar, Çerçi’ye yoğun ilgi gösterirken; Yunusemre’ye güzel hizmetler yaptığını belirtti.


Cumhur İttifakı Yunusemre adayı Çerçi, ziyaretler kapsamında Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve dernek üyeleri, Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetimi, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ve yönetimi, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve dernek yönetimi ile devam etti. Başkan Çerçi’ye ziyaretlerde AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre ilçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye meclis üyesi adayları, iki partinin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:39
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